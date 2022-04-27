Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
27 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 26 квітня 2022
- 15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів
- 18:13 78/77 Вінниця – Ковель
- 18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
- 20:49 136/135 Одеса-Головна – Чернівці
- 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
- 21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро
- 21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг
- 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас
- 22:32 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаіл
Рейси по станції Харків на 27 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 27 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя на 27 квітня 2022
Related video
Рейси по станції Полтава на 27 квітня 2022
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця