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Факти / Україна / Суспільство

Додаткові евакуаційні поїзди – розклад та рейси на 27 квітня 2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
поїзд

Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на середу, 27 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
  • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Читайте
Евакуаційні потяги на 27 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Фото: Укрзалізниця

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