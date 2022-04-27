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Факти / Україна / Суспільство

Коли повертатися до Києва та які зони заборонено відвідувати: Кличко про ситуацію в столиці

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Київ їжаки

Віталій Кличко закликав киян не поспішати повертатися до Києва, оскільки столицю не можна назвати безпечним містом.

Про це мер Києва заявив в ефірі телемарафону.

За словами Кличка, у столиці безліч блокпостів, ще не повністю відновилася робота громадського транспорту та бізнесу.

– Ні для кого не таємниця, що Київ був та залишається головною ціллю агресора. Я рекомендую тим, хто хоче повернутися до столиці, не поспішати це робити, – радить Кличко.

Кличко також звернувся до людей, які вже повернулися, зазначивши, що у столиці щойно закінчилося розмінування зелених зон, які розташовані на кордонах Києва. Але відвідування цих зон – заборонено!

– Гуляти там небезпечно, тому що вибухонебезпечні предмети залишились, там було мінування. На жаль, трапляються випадки, коли люди гинуть. Прохання, усі зелені зони та парки, які розташовані біля Пущі-Водиці та ближче до Вишгорода, в жодному разі не відвідувати, – наголосив Кличко.

Кличко додав, що до списку заборонених зон входить і територія Лісного масиву у Києві.

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– Ці зони небезпечні, прохання їх не відвідувати, – вкотре попередив мер Києва.

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Фото: Depositphotos

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