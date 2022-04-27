Українські військові вразили позиції ворога на острові Зміїний. Знищено зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Стрела-10 (за класифікацією МО США та НАТО SA-13 Gopher (укр. Ховрашок).

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) призначений для контролю повітряного простору за допомогою оптико-електронної системи та знищення повітряних цілей на малих висотах. Взятий на озброєння збройними силами СРСР у 1976 році.

До складу зенітно-ракетного комплексу військової ППО входить:

Бойова машина 9А35

Бойова машина створена з урахуванням МТ-ЛБ. Має низький питомий тиск на ґрунт, що дозволяє їй рухатися по дорогах з низькою несучою здатністю, по болотах, сніговій цілині, піщаній місцевості. Крім того, машина може плавати.

Машина має гарну маневреність і забезпечує високу плавність ходу, завдяки цьому збільшується точність стрілянини.

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Крім чотирьох зенітних керованих ракет (ЗУР), розміщених на пусковій установці, бойова машина дозволяє додатково перевозити чотири ракети в корпусі.

Озброєння

Як основне озброєння використовується твердопаливна зенітна керована ракета 9М37, виконана за схемою “качка”.

Маса – 42,5 кг

Діаметр – 120 мм

Довжина – 2190 мм

Дальність пуску: у передній півсфері – 5 км

Швидкість польоту – 415 м/с

Бойова частина – 3 кг

Наведення інфрачервоне, контрастне фото

Модифікації: М37, 9М37М, 9М37МД

На 9М37 встановлена ​​більш ефективна бойова частина стрижневого типу, забезпечена неконтактним та контактним підривником. У разі промаху ракета самознищувалась.

Для знаходження цілі та автоматичного розрахунку кутів у комплексі 9К35 використовується апаратура оцінки зони, що складається з радіодалекоміру міліметрового діапазону та лічильно-вирішального пристрою.

Джерело: Вікіпедія

Фото: Вікіпедія