Українські військові вразили позиції ворога на острові Зміїний. Знищено зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Стрела-10 (за класифікацією МО США та НАТО SA-13 Gopher (укр. Ховрашок).
Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) призначений для контролю повітряного простору за допомогою оптико-електронної системи та знищення повітряних цілей на малих висотах. Взятий на озброєння збройними силами СРСР у 1976 році.
До складу зенітно-ракетного комплексу військової ППО входить:
Бойова машина 9А35
Бойова машина створена з урахуванням МТ-ЛБ. Має низький питомий тиск на ґрунт, що дозволяє їй рухатися по дорогах з низькою несучою здатністю, по болотах, сніговій цілині, піщаній місцевості. Крім того, машина може плавати.
Машина має гарну маневреність і забезпечує високу плавність ходу, завдяки цьому збільшується точність стрілянини.
Крім чотирьох зенітних керованих ракет (ЗУР), розміщених на пусковій установці, бойова машина дозволяє додатково перевозити чотири ракети в корпусі.
Озброєння
Як основне озброєння використовується твердопаливна зенітна керована ракета 9М37, виконана за схемою “качка”.
- Маса – 42,5 кг
- Діаметр – 120 мм
- Довжина – 2190 мм
- Дальність пуску: у передній півсфері – 5 км
- Швидкість польоту – 415 м/с
- Бойова частина – 3 кг
- Наведення інфрачервоне, контрастне фото
- Модифікації: М37, 9М37М, 9М37МД
На 9М37 встановлена більш ефективна бойова частина стрижневого типу, забезпечена неконтактним та контактним підривником. У разі промаху ракета самознищувалась.
Для знаходження цілі та автоматичного розрахунку кутів у комплексі 9К35 використовується апаратура оцінки зони, що складається з радіодалекоміру міліметрового діапазону та лічильно-вирішального пристрою.
Джерело: Вікіпедія
Фото: Вікіпедія