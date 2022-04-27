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Факти / Україна / Суспільство

РФ випробовує на українцях заборонену зброю, яка перебуває на стадії розробки – Маляр

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
РФ випробовує на українцях заборонену зброю, яка перебуває на стадії розробки – Маляр

Російські окупаційні війська продовжують використовувати проти українців заборонену зброю, яка перебуває лише на стадії випробування. В Україні вже стигли зафіксувати кілька випадків.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Росіяни випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки. Або ж (розробка. – Ред.) вже завершена, але зброя ще не пройшла перевірок, – заявила Маляр.

Вона додала, що Україна фіксує кожен злочин, щоб потім добиватися належної міжнародної реакції.

За її словами, запас ракет у Росії скоротився більш ніж удвічі. Щоб його відновити потрібні роки. Не останню роль у цьому грають міжнародні санкції, адже для низки озброєння комплектуючі РФ купувала за кордоном.

– За ці два місяці вони фактично більш ніж удвічі скоротили свій запас ракет, тому що вони всі були направлені сюди, – заявила Ганна Маляр.

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