Штаб геїв, Придністров’я та ікона Петлюри: Лещенко про нові фейки пропаганди РФ

Квітень, 27 в 17:22

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який раніше очолював ФСБ, дав інтерв’ю, в якому заявив, що мотив війни проти України нібито – “розгром неонацизму, який створив Захід на кордоні з РФ”.

– Це типова модель поведінки та пропаганди в офіційних осіб РФ, які вигадали собі загрозу, а потім з нею борються. Хоча насправді вони просто хочуть знищити українську державність. До речі, у тому самому інтерв’ю Патрушев каже: Результатом нинішньої політики Заходу і підконтрольного їй київського режиму може стати тільки розпад України на кілька частин, – зазначив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко.

До речі, це дуже нагадує Дон Кіхота, який бився з повітряними млинами.

Зараз дивляться

Іноді російська пропаганда демонструє відверту маячню, а люди з мікрофонами, які чомусь називають себе журналістами, навіть не можуть те все нормально відзняти.

Зокрема, у Маріуполі нібито знайшли “штаб геїв та лесбійок”. Просто росіянам складно покласти в голову такі поняття як рівноправ’я, а також те, що абсолютно легально існують правозахисні організації, які допомагають вразливим групам населення.

– Проте це жодним чином не вказує на те, що ці організації фінансуються президентом США чи Конгресом, – зазначив Лещенко.

Також Сергій Лещенко розповів про черговий фейк про Придністров’я. Мовляв, СБУ розсилає смс із закликом до евакуації, бо ЗСУ вдарять по мирних жителях. Раніше про це вже говорили в ГУР. Це роблять спеціально, щоб потім провести спецоперацію під хибним прапором, а у воєнних злочинах можна було звинуватити Україну.

– Загострення на цьому напрямку – це повністю відповідальність російських агресорів, – заявив Лещенко.