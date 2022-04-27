У Бучі людей розстрілювали за списками, складеними місцевими – мер міста

У Бучі на Київщині російські окупанти вбивали місцевих жителів за складеними списками.

Про це заявив міський голова міста Анатолій Федорук.

За його словами, головними цілями окупантів були активісти, учасники АТО та чиновники. А ось складати ці списки допомагали місцеві колаборанти.

– Вони мали списки – я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина, – сказав Федорук.

У цих списках було багато прізвищ чиновників, політиків.

– Оскільки ми у передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників мешкала, політиків. Слава Богу вдалося, з тих можливостей, які були, поїхати з Бучі, то вони задовольнялися тими, хто лишився. Здебільшого це були активісти, особливо учасники АТО, – додав Федорук.

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Ситуація у Бучі

2 квітня Генштаб України оголосив про остаточне звільнення усієї Київської області від російських окупантів. Відразу після цього почали випливати факт звірств росіян, зокрема у Бучі.

Весь світ вразили фото з цього маленького міста під Києвом. Тіла вбитих українців були всюди: у підвалах, просто на вулицях. Ба більше, було виявлено братську могилу, в якій росіяни поховали понад 280 людей. Загалом у місті вбили, за офіційними даними, 403 місцевих жителі.

Окупанти ґвалтували дітей та дорослих, тому військові досі знаходять тіла закатованих людей. Групу жінок та дівчат тримали у підвалі будинку протягом 25 днів. Дев’ять із них зараз вагітні.

В результаті 64 окрему мотострілецьку бригаду Сухопутних військ РФ, яка і влаштувала ці звірства в Бучі, бункерний лідер Володимир Путін відзначив за “героїзм і відвагу”. Цій зграї мародерів, ґвалтівників, педофілів та вбивць привласнили найменування “гвардійська”.