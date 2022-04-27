У Харкові перейменують всі об’єкти, назви яких пов’язані з РФ – Терехов

У Харкові, який вже 63 дні піддається цілодобовим бомбардуванням РФ, не може бути топонімів, пов’язаних із країною-агресором. Мер міста Ігор Терехов виступив із ініціативою перейменування об’єктів.

– Після нашої перемоги на першій же сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменування не лише Московського району та Московського проспекту. Думаю, що в ситуації розв’язаної проти нас війни багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, пов’язаних з РФ, мають зникнути з карти Харкова, – написав градоначальник у соцмережі.

За його словами, у Харкова і без цих назв залишиться дуже багато шрамів, які ще довго нагадуватимуть про агресивного сусіда.

Терехов сказав, що підготовка розпочнеться вже зараз, і найближчим часом на сайті міськради з’явиться спеціальний розділ, де кожен мешканець міста зможе залишити свої пропозиції щодо того, які топоніми Харкова мають назавжди зникнути, а які з’явитися.

– Упевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і цілі військові з’єднання, – зазначив мер міста.

В інших містах України також триває процес перейменування низки об’єктів, які мали назви, пов’язані з РФ.