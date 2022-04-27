У Раді хочуть заборонити членам антиукраїнських партій йти у президенти

В Україні можуть заборонити колишнім регіоналам, комуністам та представникам низки антиукраїнських партій балотуватися у президенти, народні депутати, мери, на посаду сільського голови та у депутати місцевої ради.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7318.
Згідно із законопроєктом, претендувати на посаду президента, народного депутата, депутата місцевої ради, міського, сільського та селищного голови не може претендувати особа, яка була засновником або членом таких політичних партій:
- Комуністична партія України;
- Партія регіонів;
- Соціал-демократична партія України (об’єднана);
- Опозиційна платформа – За життя;
- Партія Шарія;
- Держава;
- Ліва опозиція;
- Прогресивна соціалістична партія України;
- Союз лівих сил;
- Соціалістична партія України;
- Соціалісти;
- Опозиційний блок;
- Наші;
- Блок Володимира Сальдо.
— З метою не допущення повернення московської агентури в межах інших політичних структур, пропонуємо впровадити для них заборону обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація) протягом десяти років, – йдеться у пояснювальній записці.
Там також зазначається, що метою законопроєкту є формування законодавчих передумов для очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій.
У Верховній Раді також пропонують позбавити депутатських мандатів чотирьох осіб, серед яких Вадим Рабінович та Віктор Медведчук. У документі йдеться, що ці особи тривалий час підтримували ідеологію “російського світу” та працювали на користь РФ.