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Факти / Україна / Суспільство

У Раді хочуть заборонити членам антиукраїнських партій йти у президенти

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Верховна Рада

В Україні можуть заборонити колишнім регіоналам, комуністам та представникам низки антиукраїнських партій балотуватися у президенти, народні депутати, мери, на посаду сільського голови та у депутати місцевої ради.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7318.

Згідно із законопроєктом, претендувати на посаду президента, народного депутата, депутата місцевої ради, міського, сільського та селищного голови не може претендувати особа, яка була засновником або членом таких політичних партій:

  • Комуністична партія України;
  • Партія регіонів;
  • Соціал-демократична партія України (об’єднана);
  • Опозиційна платформа – За життя;
  • Партія Шарія;
  • Держава;
  • Ліва опозиція;
  • Прогресивна соціалістична партія України;
  • Союз лівих сил;
  • Соціалістична партія України;
  • Соціалісти;
  • Опозиційний блок;
  • Наші;
  • Блок Володимира Сальдо.

— З метою не допущення повернення московської агентури в межах інших політичних структур, пропонуємо впровадити для них заборону обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація) протягом десяти років, – йдеться у пояснювальній записці.

Там також зазначається, що метою законопроєкту є формування законодавчих передумов для очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій.

У Верховній Раді також пропонують позбавити депутатських мандатів чотирьох осіб, серед яких Вадим Рабінович та Віктор Медведчук. У документі йдеться, що ці особи тривалий час підтримували ідеологію “російського світу” та працювали на користь РФ.

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Фото: УНІАН

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