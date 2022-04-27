Ворог обстріляв Луганщину, Донеччину та Харків: як минула ніч 27 квітня

Ніч 27 квітня минула відносно спокійно у більшості регіонів України.

Спокійно було на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

На Полтавщині повітряні тривоги лунали до ранку, проте інформація про вибухи в області не підтверджена.

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, що межує з Херсонщиною.

У Зеленодольську влучили в підприємство енергетичної інфраструктури. Одна людина поранена.

Загалом там було обстріляно кілька населених пунктів — сам Зеленодольск, села Мар’янське та Велика Костромка. За попередньою інформацією, у селах постраждалих немає.

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