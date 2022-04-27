Понад 5 млн українців виїхали за межі країни у зв’язку з вторгненням російської армії. Більшість затрималася у сусідніх з Україною країнах, а деякі поїхали далі.

Прийняла українців і Велика Британія. В’їхати до цієї країни стало значно простіше, та отримання захисту для українців організоване трохи інакше, ніж у Європі. Тонкощі отримання дозволу в’їхати до Великої Британії роз’яснює юрист Роман Ткань.

У Великій Британії існують дві програми, за якими можна законно перебувати громадянам України.

Українська сімейна схема

Заявники можуть приєднатися до членів сім’ї або продовжити своє перебування у Великій Британії.

Щоб стати учасником цієї програми, необхідно:

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Подати заявку на приєднання або супроводження члена сім’ї, який проживає у Великій Британії. Бути українцем або найближчим членом родини громадянина України, який подає заявку на програму. Членом родини може бути чоловік/дружина або цивільний партнер, неодружений партнер (проживають разом у стосунках не менше двох років), дитина до 18 років, один з батьків (якщо дитині менше 18 років), наречений/наречена. Проживати в Україні станом на 1 січня 2022 року або до цього (включаючи тих, хто зараз покинув Україну).

Заявку подати можуть особи, які вже прибули до Великої Британії та відповідають наведеним вище вимогам. Громадянин України, який мав дозвіл на перебування у Великій Британії до 18 березня 2022 року, зможе подати заявку на продовження терміну перебування в країні з 3 травня 2022 року. Особа, яка раніше мала дозвіл на перебування у Сполученому Королівстві, але термін його дії закінчився 1 січня 2022 року, також матиме право подати заявку.

Членом сім’ї, до якого прибуває переселена особа, може бути:

громадянин Великої Британії;

особа, яка має безстроковий дозвіл на проживання в Сполученому Королівстві;

особа з ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії, яка має статус попереднього проживання та почала жити у Великій Британії до 1 січня 2021 року;

особа зі статусом біженця або гуманітарним захистом у Великій Британії.

Не можна подати заявку на сімейну візу, якщо член родини тимчасово перебуває у країні за робочою або студентською візою.

Місцева спонсорська схема Дім для українців

Програма дозволяє спонсорам, таким як громади, приватні особи або місцеві органи влади, доставити тих, хто змушений покинути Україну, до Великої Британії. Спонсори можуть мешкати у будь-якому регіоні Сполученого Королівства (Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії) і мати будь-яке громадянство за умови, що вони мають тимчасовий дозвіл на проживання у Сполученому Королівстві щонайменше на шість місяців.

Спонсором може бути знайомий або друг, який проживає у Великій Британії. Якщо немає знайомих у країні, благодійні організації, релігійні групи та громадські організації допомагають у встановленні контактів між людьми.

Умови участі в програмі:

Особа має бути українцем або найближчим членом сім’ї громадянина України, який проживав в Україні станом на 1 січня 2022 року або до цього (включаючи тих, хто зараз покинув Україну). Зараз перебуває за межами Великої Британії. Має спонсора з Великої Британії, який відповідає вимогам програми.

Загальні умови отримання дозволу та в’їзду

Переселенці, які мають дійсний закордонний паспорт, подають заявку на дозвіл в’їзду онлайн. Ті особи, які не мають дійсного паспорта для поїздок за кордон, мають відвідати візовий центр та надати свої біометричні дані.

Заявник має завантажити копію сторінки з фотографією свого дійсного або простроченого закордонного паспорта України. Якщо подається заява з простроченим закордонним паспортом, особа повинна завантажити копію сторінки, на якій зображено офіційний штамп про продовження дії паспорта, виданий урядом України.

Необхідно надати будь-які документи, які підтверджують стосунки з членом родини, який проживає у Великій Британії. Заявник за спонсорською програмою повинен надати документи, які підтверджують особу спонсора, який перебуває у Великій Британії.

Такими документами можуть бути:

копії паспорта;

копії водійського чи національного посвідчення особи;

біометрична посвідка на проживання;

також слід надати документ, який підтверджує факт проживання в Україні станом на 1 січня 2022 року або безпосередньо до цього (наприклад, рахунок за сплату комунальних послуг).

Подати заявку на обидві програми можна безкоштовно. Медичний збір за імміграцію або біометричний збір за реєстрацію за вищезазначеними програмами не сплачуються.

Після опрацювання заявки, особа отримує офіційний лист-дозвіл від Управління віз та імміграції Великої Британії, який підтверджує право на подорож до Сполученого Королівства. Лист-дозвіл дозволяє переселенцю сісти на літак або інший вид транспорту до країни.

Після прибуття до країни необхідно показати лист-дозвіл співробітникам прикордонної служби, які проставляють штамп у паспорті на шість місяців. 6-місячний штамп в’їзду є доказом права на роботу, навчання та отримання пільг у Великій Британії.

Переселеним особам надається право перебувати в Сполученому Королівстві шість місяців. Протягом цих шести місяців потрібно подати свої біометричні дані, щоб продовжити своє перебування до трьох років і отримати біометричний дозвіл на проживання (BRP) як доказ імміграційного статусу.

Джерело: AIN.UA