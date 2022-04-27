В Одесі попрощалися із загиблими під час ракетного обстрілу житлового будинку

3-місячною Кірою, її мамою Валерією Глодан та бабусею Людмилою Яківною. Їх поховали сьогодні вдень на Авангардському кладовищі. Три покоління однієї родини трагічно загинули 23 квітня.

Рашисиська ракета влучила у 16-поверховий житловий компекс, Валерія із новонародженою донькою та мамою ховалися від обстрілів у ванній кімнаті.

Церемонія пройшла в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Попрощатися із родиною прийшли сотні одеситів, серед них і подруги Валерії. Вони розповіли, що дівчина була наша колегою, закінчила факультет журналістики, і була доброю та світлою людиною і дуже раділа материнству.

Подруга загиблої Валерії Маргарита розповідає, що вони родом з Херсона, жили на одній вулиці і дружили з дитинства. Разом ходили до школи та вдвох приїхали до Одеси вступати на факультет журналістики.

– Вона була дуже світлою доброю людиною. Дуже щирою,і при цьому дуже пробивною та цілеспрямованою. Вона тільки народила і була дуже щасливою, – згадує подруга Дар’я.

– Вона підтримувала Україну навіть у день своєї смерті, вранці вона ще виставляла пости в інстаграм про допомогу одеситам. Їй боліло як і нам усім і ніхто не знав, що вранці вона надавала допомогу іншим, а вже ввечері ми вже надавали допомогу її чоловіку Юрі, – каже Маргарита, подруга загиблої.

Валерія Глодан була патріоткою своєї країни, з першого дня допомогала як волонтер, розміщала в себе в інстаграмі корисну інформацію. Збирала кошти для армії та постраждалим від російської агресії, навіть у день своєї смерті, зранку вона ще робила публікації про допомогу іншим, а вже вночі люди збирали допомогу для її чоловіка-вдівця.

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Фото: Анастасія Кожушко