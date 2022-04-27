Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 63 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Загинули три покоління: в Одесі попрощалися з 3-місячною Кірою, її мамою та бабусею

Анастасія Кожушко журналістка Вікна
в Одесі попрощалися з 3-річною Кірою, її мамою та бабусею

В Одесі попрощалися із загиблими під час ракетного обстрілу житлового будинку
3-місячною Кірою, її мамою Валерією Глодан та бабусею Людмилою Яківною. Їх поховали сьогодні вдень на Авангардському кладовищі. Три покоління однієї родини трагічно загинули 23 квітня.

Рашисиська ракета влучила у 16-поверховий житловий компекс, Валерія із новонародженою донькою та мамою ховалися від обстрілів у ванній кімнаті.

Церемонія пройшла в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Попрощатися із родиною прийшли сотні одеситів, серед них і подруги Валерії. Вони розповіли, що дівчина була наша колегою, закінчила факультет журналістики, і була доброю та світлою людиною і дуже раділа материнству.

Подруга загиблої Валерії Маргарита розповідає, що вони родом з Херсона, жили на одній вулиці і дружили з дитинства. Разом ходили до школи та вдвох приїхали до Одеси вступати на факультет журналістики.

– Вона була дуже світлою доброю людиною. Дуже щирою,і при цьому дуже пробивною та цілеспрямованою. Вона тільки народила і була дуже щасливою, – згадує подруга Дар’я.

в Одесі попрощалися з 3-річною Кірою, її мамою та бабусею

– Вона підтримувала Україну навіть у день своєї смерті, вранці вона ще виставляла пости в інстаграм про допомогу одеситам. Їй боліло як і нам усім і ніхто не знав, що вранці вона надавала допомогу іншим, а вже ввечері ми вже надавали допомогу її чоловіку Юрі, – каже Маргарита, подруга загиблої.

Валерія Глодан була патріоткою своєї країни, з першого дня допомогала як волонтер, розміщала в себе в інстаграмі корисну інформацію. Збирала кошти для армії та постраждалим від російської агресії, навіть у день своєї смерті, зранку вона ще робила публікації про допомогу іншим, а вже вночі люди збирали допомогу для її чоловіка-вдівця.

Related video
Читайте
Авіаудар по Одесі забрав три покоління: загинула піарниця Валерія Глодан, її донька і матір

Фото: Анастасія Кожушко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка