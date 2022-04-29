За словами офіційних осіб, Україна незабаром має отримати новий “подарунок” від Сполучених Штатів Америки для боротьби з повномасштабною російською агресією. Йдеться про M270 MLRS — реактивну систему залпового вогню на гусеничній базі БМП Бредлі виробництва компанії Vought.

РСЗВ призначена для знищення закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов на відстані понад 30 км, зокрема, у зоні перебування ворожих військ та техніки, позицій артилерії та засобів протиповітряної оборони противника, вантажних автомобілів та бронетранспортерів.

Вже майже 40 років M270 MLRS перебуває на озброєнні Збройних сил Америки. В Європі створили виробництво цих реактивних систем залпового вогню, після чого вони почали надходити до інших держав-членів НАТО. До складу M270 MLRS входять:

бойова машина;

реактивні снаряди;

апаратура управління вогнем;

транспортно-заряджальна машина;

система зв’язку та керування.

У броньованій спеціальній кабіні реактивної системи залпового вогню можна розмістити трьох осіб: командира установки, навідника та водія-механіка.

M270 MLRS має засоби навігації, топографічного прив’язування та пульт керування – на його світловому табло відображається вся необхідна інформація. Фільтро-вентиляційна установка захищає від уражень внаслідок радіоактивного забруднення місцевості або застосування хімічної зброї.