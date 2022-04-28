Щонайменше рота солдатів щодня: Арестович про втрати росіян

Найбільші зусилля ворог зосереджує на Ізюмському напрямку, на Азовсталі, а також на Херсонському та Миколаївському напрямках. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що російські загарбники продовжують атакувати та бити наші позиції, застосовуючи артилерію та авіацію, але наші війська продовжують проводити вдалу оборонну операцію.

— Ворог зосереджує свої зусилля на інформаційно-психологічному впливі на нас із вами. З’являються повідомлення, що все розгромлено, знищено, відступили тощо. Менше слухайте їх та більше слухайте офіційне повідомлення Генштабу та інших офіційних установ, як-от Офіс президента, – заявив Арестович.

За його словами, подібна інформація у соціальних мережах з’являється, зокрема, й українською мовою.

Арестович також додав, що за офіційними повідомленнями, підрозділами Повітряних сил ЗС та Сухопутних військ було уражено вісім повітряних цілей: один літак, одну крилату ракету, шість БПЛА.

А на території Донецької області лише за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п’ять танків, одну артилерійську систему, 22 одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

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За словами Арестовича, протягом доби противник втрачає щонайменше роту солдатів. Просування російських військ наразі уповільнилося на Запорізькому напрямку. Просування ворога у бік Кривого Рогу зривають наші війська, завдаючи удару.