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Факти / Україна / Суспільство

Техніку ховали між будинками: наслідки місячної окупації у селах Броварського району Київщини

Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
село Бервиця Броварський район

Села Бервиця та Мокрець Броварського району на Київщині були під окупацією місяць.

Росіяни зайшли у ці населені пункти з Чернігівщини і через підірвані ЗСУ мости залишились відрізані від шляху на Київ.

У Бервиці у будинку культури окупанти розгорнули штаб, а у підвалі тримали поранених, довкола велося спостереження. Практично у кожному подвір’ї окопувались і ховали між будинками техніку.

Вантажівки із боєприпасами наша артилерія знищила завдяки місцевим, вони корегували вогонь. Людям рашисти не дозволяли виходити на вулицю, щоб не бачили позицій російських військових.

село Бервиця

Фото: Христина Величанська, Факти ICTV

Населені пункти звільнили лише наприкінці березня. Зараз там облаштовують додаткову переправу через річку та залізничний переїзд, щоб була змога діставатись до сіл напряму. Ці населені пункти вже розмінували, але довколишні поля досі небезпечні.

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За даними Генштабу ЗСУ, наразі найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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