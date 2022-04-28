Техніку ховали між будинками: наслідки місячної окупації у селах Броварського району Київщини

Села Бервиця та Мокрець Броварського району на Київщині були під окупацією місяць.

Росіяни зайшли у ці населені пункти з Чернігівщини і через підірвані ЗСУ мости залишились відрізані від шляху на Київ.

У Бервиці у будинку культури окупанти розгорнули штаб, а у підвалі тримали поранених, довкола велося спостереження. Практично у кожному подвір’ї окопувались і ховали між будинками техніку.

Вантажівки із боєприпасами наша артилерія знищила завдяки місцевим, вони корегували вогонь. Людям рашисти не дозволяли виходити на вулицю, щоб не бачили позицій російських військових.

Населені пункти звільнили лише наприкінці березня. Зараз там облаштовують додаткову переправу через річку та залізничний переїзд, щоб була змога діставатись до сіл напряму. Ці населені пункти вже розмінували, але довколишні поля досі небезпечні.

Related video

За даними Генштабу ЗСУ, наразі найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.