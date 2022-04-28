Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць.

За його словами, світ підтримує та визнає право України на такі дії.

Зокрема, у Держдепі США вважають, що Україна має сама вирішувати, атакувати чи ні об’єкти на території РФ. Такої ж думки дотримується і Велика Британія.

— Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об’єктах, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає, – написав Подоляк у Twitter.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers. The world recognizes this right. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Нещодавно на запитання, чи мають США підтримувати наступальні операції України проти РФ, держсекретар Блінкен сказав, що Україна може сама обрати тактику, необхідну для відображення російського вторгнення.

— Моя особиста думка полягає в тому, що життєво важливо, щоб вони робили все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики для цього – їхнє рішення, – сказав він.

Раніше Подоляк заявив, що Бєлгородська, Воронезька та Курська області Росії починають активно вивчати суть поняття “демілітаризація”, або ж роззброєння. Саме так він відреагував на новину про вибухи у двох областях РФ вночі 27 квітня.