Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць.

За його словами, світ підтримує та визнає право України на такі дії.

Зокрема, у Держдепі США вважають, що Україна має сама вирішувати, атакувати чи ні об’єкти на території РФ. Такої ж думки дотримується і Велика Британія.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers. The world recognizes this right.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022