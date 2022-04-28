Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по базах і складах РФ – Подоляк

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць.

За його словами, світ підтримує та визнає право України на такі дії.

Зокрема, у Держдепі США вважають, що Україна має сама вирішувати, атакувати чи ні об’єкти на території РФ. Такої ж думки дотримується і Велика Британія.

— Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об’єктах, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає, – написав Подоляк у Twitter.

Нещодавно на запитання, чи мають США підтримувати наступальні операції України проти РФ, держсекретар Блінкен сказав, що Україна може сама обрати тактику, необхідну для відображення російського вторгнення.

— Моя особиста думка полягає в тому, що життєво важливо, щоб вони робили все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики для цього – їхнє рішення, – сказав він.

Раніше Подоляк заявив, що Бєлгородська, Воронезька та Курська області Росії починають активно вивчати суть поняття “демілітаризація”, або ж роззброєння. Саме так він відреагував на новину про вибухи у двох областях РФ вночі 27 квітня.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка