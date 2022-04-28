Українці, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати свою пенсію. Для цього будуть відкриті спеціальні рахунки в Ощадбанку.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона пояснила, що є дві категорії людей:

1. Ті, хто проживав на тимчасово окупованих територіях або територіях, де відбуваються активні бойові дії, та виїхав звідти. Тобто йдеться про внутрішньо переміщених осіб.

Міністр уточнила, що для таких людей є три способи отримати пенсію:

• через Укрпошту;

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• через Ощадбанк без відкриття рахунку;

• на банківський рахунок.

2. Люди, які в умовах повномасштабної війни досі проживають на тимчасово окупованих РФ територіях і не мають можливості отримати пенсії.

Йдеться, зокрема, про пенсіонерів, які отримували виплати за місцем проживання через Укрпошту і перебувають:

• на тимчасово окупованих територіях;

• на тимчасово оточених військами РФ територіях;

• на територіях, де відбуваються активні бойові дії.

Станом на зараз Укрпошта не має технічної можливості доставляти пенсію на таких територіях України.

А тому для таких людей, за рішенням Кабінету міністрів, кошти будуть перераховуватися на рахунки в Ощадбанку.

– Особливо страждають ті пенсіонери, які звикли їх отримувати з доставкою додому: коли поштар приносив пенсію додому. Саме для таких людей ми 26 квітня на засіданні уряду ухвалили рішення, яке передбачає, що… вся сума пенсії буде зараховуватися на рахунки, відкриті в Ощадбанку, – зазначила Лазебна.

Міністр уточнила, що пенсія буде зарахована тоді, коли Укрпошта надасть до Пенсійного фонду дані про відсутність технічної можливості здійснювати виплати і доставляти пенсії на певній території. Після цього будуть відкриті рахунки в Ощадбанку, куди буде перераховуватися і де буде накопичуватися невиплачена пенсія.

Рахунки відкриватимуть органи влади (Пенсійний фонд за поданням Укрпошти), пенсіонерам для цього не потрібно щось робити. За першої можливості людина зможе забрати ці кошти.

Лазебна також пояснила, як пенсіонери, які перебувають на окупованих територіях, зможуть отримати пенсійні кошти:

1. Кошти з рахунку пенсіонер зможе за можливості невідкладно отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території України. Для цього потрібно мати паспорт та довідку з номером податкового коду, підписати договір банківського рахунку.

2. Якщо людина не хоче отримувати пенсію з рахунку в Ощадбанку, вся сума коштів збережеться. Людина може поставити до відома Укрпошту, і за першої можливості вона доставить пенсіонеру кошти за місцем проживання.

3. Якщо людина переселилася на безпечну територію України, то після її звернення до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або ж через інший обраний пенсіонером банк.

4. У випадку, коли людина отримує пенсію на банківську картку, то навіть якщо вона перебуває на окупованій території, кошти на цю картку зараховуються.

– Таким чином ми людям гарантуємо, що для них відкриті рахунки. І як тільки з’явиться перша можливість, ми забезпечуємо швидкий доступ до пенсійних виплат людей, – наголосила Лазебна.

Як нещодавно інформувала Марина Лазебна, після індексації пенсій за березень на 14% середній розмір пенсій становитиме 4,4 тис. грн.

Загалом в Україні наразі налічується 10,7 млн пенсіонерів.