Люди з інвалідністю, люди літнього віку та всі, хто фізично не можуть відвідати ЦНАП, відтепер зможуть отримати адміністративні послуги вдома, повідомила Олена Зеленська у Telegram.
У громадах почнуть запроваджуватися цифрові валізи: пересувне робоче місце адміністратора ЦНАП з портативним обладнанням.
Завдяки таким валізам ЦНАПи можуть надавати адміністративні послуги українцям вдома або у лікарні.
Також пересувне робоче місце використовуватимуть у віддалених населених пунктах, що особливо важливо під час війни.
Наразі цифрові валізи будуть передані тільки пілотним громадам у цільових регіонах програми: Волинській, Вінницькій, Луганській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Проєкт, що фінансується Швейцарією, реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа у партнерстві з Мінцифрою.
Це ще один важливий крок до інклюзивності, який зробила Україна. І неймовірно важливо, що робота з усунення бар’єрів для усіх наших громадян ні на мить не зупиняється під час війни.
Джерело: Олена Зеленська