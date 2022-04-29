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Факти / Україна / Суспільство

ЦНАП прийде до людей з інвалідністю: адмінпослуги в Україні тепер можна отримати вдома

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
бабушка

Люди з інвалідністю, люди літнього віку та всі, хто фізично не можуть відвідати ЦНАП, відтепер зможуть отримати адміністративні послуги вдома, повідомила Олена Зеленська у Telegram.

У громадах почнуть запроваджуватися цифрові валізи: пересувне робоче місце адміністратора ЦНАП з портативним обладнанням.

Завдяки таким валізам ЦНАПи можуть надавати адміністративні послуги українцям вдома або у лікарні.

Також пересувне робоче місце використовуватимуть у віддалених населених пунктах, що особливо важливо під час війни.

Наразі цифрові валізи будуть передані тільки пілотним громадам у цільових регіонах програми: Волинській, Вінницькій, Луганській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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Проєкт, що фінансується Швейцарією, реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа у партнерстві з Мінцифрою.

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Це ще один важливий крок до інклюзивності, який зробила Україна. І неймовірно важливо, що робота з усунення бар’єрів для усіх наших громадян ні на мить не зупиняється під час війни.

Джерело: Олена Зеленська

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Фото: Depositphotos

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