Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

29 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:

02:50 21/22 Трускавець – Харків-Пас

03:18 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

03:58 111/112 Тернопіль – Львів

06:30 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

07:20 786/785 Київ-Пас – Шостка

08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:03 50/49 Трускавець – Київ-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

12:11 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас – Рівне

14:07 749/750 Київ-Пас – Відень

14:20 45/46 Ужгород – Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

14:41 779/780 Київ-Пас – Суми

15:02 55/56 Фастів – Львів

15:17 867 Київ-Пас – Гречани

15:18 702 Київ-Пас – Чернігів

17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 67/68 Варшава – Ковель

19:48 95/96 Київ-Пас – Ворохта

20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

21:54 164/163 Київ-Пас – Харків-Пас

22:22 7/8 Коломия – Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас – Львів

22:38 46/45 Лозова – Ужгород

23:05 174/173 Вінниця – Запоріжжя-1

Рейси по станції Одеса 29 квітня 2022

15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів

17:14 92/91 Одеса-Головна – Лозова

18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас

23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл

Рейси по станції Харків на 29 квітня 2022

08:30 753 Харків-Пас – Львів

13:55 46/45 Лозова – Ужгород

14:58 17/18 Полтава Півд. – Ім. Т. Шевченка

18:53 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро

21:16 164/163 Харків-Пас – Київ-Пас

21:43 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна Рейси по станції Дніпро на 29 квітня 2022

04:12 92/91 Одеса-Головна – Лозова

05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

05:09 87/88 Ковель – Запоріжжя-1

05:28 85/86 Вінниця – Запоріжжя-1

06:23 796/795 Дніпро – Лозова

09:02 174/173 Вінниця – Запоріжжя-1

09:27 3/4 Львів – Запоріжжя-1

14:26 41/42 Дніпро – Ім. Т.Шевченка

16:39 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро – Львів

17:30 232/231 Дніпро – Львів

19:10 54/53 Дніпро – Одеса-Головна

20:24 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

21:26 86/85 Запоріжжя-1 – Львів

23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Вінниця на 29 квітня 2022

00:10 111/112 Тернопіль – Львів

00:28 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

03:10 41/42 Дніпро – Ім. Т.Шевченка

03:16 78/77 Ковель – Одеса-Головна

03:42 57/59 Ворохта – Київ-Пас

03:42 60/58 Чоп – Козятин

03:54 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

04:31 81/82 Київ-Пас – Козятин

04:42 50/49 Трускавець – Київ-Пас

06:03 56/55 Ворохта – Київ-Пас

06:47 769/770 Кам’янець-Подільський – Київ-Пас

07:53 715/716 Пшемисль – Київ-Пас

09:39 86/85 Запоріжжя-1 – Львів

10:09 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

11:27 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

17:20 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

17:43 85/86 Вінниця – Запоріжжя-1

18:28 55/56 Фастів – Львів

18:59 174/173 Вінниця – Запоріжжя-1

19:05 42/41 Львів – Дніпро

21:56 81/82 Київ-Пас – Ужгород

23:17 49/50 Київ-Пас – Трускавець

23:26 57/59 Київ-Пас – Ворохта

23:26 60/58 Київ-Пас – Чоп

23:53 21/22 Трускавець – Харків-Пас

Рейси по станції Запоріжжя на 29 квітня 2022

11:30 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:45 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1

19:17 86/85 Запоріжжя-1 – Львів

21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Полтава на 29 квітня 2022

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