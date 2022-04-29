Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
29 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 29 квітня 2022
- 15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів
- 17:14 92/91 Одеса-Головна – Лозова
- 18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
- 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
- 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас
- 23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл
Рейси по станції Харків на 29 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя на 29 квітня 2022
Рейси по станції Полтава на 29 квітня 2022
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