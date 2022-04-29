Люди були готові помирати у боротьбі з російськими найманцями – мер Чернігова

Чернігів пережив багато після початку повномасштабного вторгнення Росії, але місто вже повертається до життя. Військові, патріотичний народ та волонтери допомогли вистояти області. Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів в інтерв’ю Фактам ICTV про те, як місто пережило російську облогу, та що там відбувається зараз. На його думку, війна будь-коли ще може повернутися до Чернігова.

Як війна змінила Чернігів

У Чернігові велику кількість пошкоджених багатоповерхових житлових будинків можна лише знести. Війна забрала життя мирних жителів міста. Мер припустив, що багато людей не повернуться до Чернігова – близько 10% жителів.

– Ми порахували – у Чернігові понад 10 тис. приватних пошкоджених і непридатних до проживання квартир. Загальна цифра загиблих людей – понад 700 осіб. Є деякі люди, особи яких ми не можемо встановити. Тобто тіла є, а ідентифікувати ми не можемо. У радіусі 50 м від падіння бомби навіть метал горів. За секунду люди, які опинялися в епіцентрі вибуху, просто випаровувалися. Значна кількість людей взагалі не повернеться до міста, я не знаю, скільки, думаю, 10%, – зазначив мер Чернігова.

Найважчі часи у Чернігові

Владислав Атрошенко розповів, що у найважчі часи у Чернігові помирало щонайменше 100 людей за добу. Фахівці просто фізично не могли виробити велику кількість гробів для поховання у такий короткий проміжок часу.

– Ми просто фізично не могли робить таку кількість гробів. Якщо зазвичай ми ховали близько 10 людей на добу, то в найважчі дні у нас було 100 людей. Відбувалося це у дуже суровий спосіб, ми робили це швидко – ховали у траншеї.

Люди були готові помирати

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Кожна людина у Чернігові готувалася до вуличних боїв та приймала для себе рішення про готовність вмерти за рідне місто, розповів мер. На його думку, це було дуже сильним психологічним випробуванням.