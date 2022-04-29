П’ять діб, під обстрілами, з ризиком для життя, житель окупованого Маріуполя пішки добирався разом зі своїм чотириногим другом на прізвисько Жужа до Запоріжжя.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла волонтер Людмила Швайка.

… Це Жужа. Жужа з Маріуполя.

Вона зі своїм господарем йшла п’ять діб з окупованого міста Маріуполь до Запоріжжя. П’ять діб пішки. На свій страх і ризик, тому що, вирушаючи в дорогу, не знали взагалі, яка ситуація в області і чи можуть таку відстань подолати ногами та лапками. Під обстрілами, під час негоди і спеки, кілька разів прощаючись з життям.

У неї стерті подушечки лапок, на які боляче дивитися, а її господар не вірить, що дійшов. Що зміг. Що довірився інтуїції. Що вижили. Що в безпеці. Що тут люди, які їх прийняли, як рідних.

Жужа нагодована маленькою порцією корисного корму (після голодування), вже оброблена від паразитів, з пролікованими лапками (з ліками і поїхала), віднесена у вагон поїзда на руках, тому що вже тут, в безпеці, не могла зробити і кроку від втоми. І вже поїхала до родичів, які на них дуже чекають і які не вірили, що вони вижили в тому пеклі. Живі. І це головне.

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Нагадаємо, що сьогодні в Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через антисанітарію, коли великі ризики небезпека підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку.

Джерело: Людмила Швайка