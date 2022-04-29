На Варшавській трасі запустили тимчасову переправу для авто

На Варшавській трасі військовослужбовці спорудили тимчасову переправу біля пошкодженого мосту. Йдеться про частину дороги від Бучі до Гостомеля. У перші дні війни цей міст наші захисники підірвали разом з ворожою технікою, щоб не допустити просування до інших населених пунктів.

Сьогодні, 29 квітня, переправу запустили о 13.00. Нею вже активно їздять транспортні засоби. Загалом же у Київській області під час бойових дій зруйновано або пошкоджено 37 мостів, половину з яких вже вдалося відновити.

Щоб не допустити захоплення українських міст, нашим захисникам довелося зруйнувати три мости. Серед них – міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі на Варшавській трасі та міст у Демидові через річку Ірпінь.

Це допомогло стримати наступ російських військовослужбовців і ворожої техніки, яка прямувала у бік Києва та центральних областей України.

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