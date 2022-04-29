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Факти / Україна / Суспільство

На Варшавській трасі запустили тимчасову переправу для авто

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Варшавській трасі запустили тимчасову переправу для авто

На Варшавській трасі військовослужбовці спорудили тимчасову переправу біля пошкодженого мосту. Йдеться про частину дороги від Бучі до Гостомеля. У перші дні війни цей міст наші захисники підірвали разом з ворожою технікою, щоб не допустити просування до інших населених пунктів.

Сьогодні, 29 квітня, переправу запустили о 13.00. Нею вже активно їздять транспортні засоби. Загалом же у Київській області під час бойових дій зруйновано або пошкоджено 37 мостів, половину з яких вже вдалося відновити.

Щоб не допустити захоплення українських міст, нашим захисникам довелося зруйнувати три мости. Серед них – міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі на Варшавській трасі та міст у Демидові через річку Ірпінь.

Це допомогло стримати наступ російських військовослужбовців і ворожої техніки, яка прямувала у бік Києва та центральних областей України.

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Зараз Київська область активно відновлюється після звільнення від російських окупантів. Зокрема, за минулу добу енергетики вже змогли повернути світло для 3 532 родин пристоличного регіону.

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