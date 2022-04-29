Понад 5 млн українців виїхали за межі України з початку війни. Понад 2,5 млн, переважно жінки з дітьми, затрималися в Польщі. Оскільки серед них багато школярів, постало питання їхнього навчання.

12 березня 2022 року президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі через збройну агресію Росії. Українські громадяни зможуть на законних підставах перебувати в країні 18 місяців. Це означає можливість доступу до роботи, соціальних виплат, медичної допомоги та освіти.

Експертка з легалізації у Польщі Оксана Колесник розказала, за яких умов можна влаштувати дитину до школи.

По-перше, треба отримати ідентифікаційний номер – PESEL. Одночасно з отриманням цього номера українці зможуть і зареєструватись.

Після отримання PESEL українці можуть:

віддати свою дитину до місцевої школи (хоча досвід українців показує, що влаштування до школи відбувається і без наявності цього номера);

легально працевлаштуватися в Польщі;

звертатися за медичними послугами, вакцинуватися;

відкрити рахунок у польському банку.

Що далі

Після легалізації кожен українець отримає Profil zaufany — довірений профіль.

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Це аналог української Дії. За допомогою довіреного профілю можна підтвердити свою особу онлайн під час вирішення більшості питань, які вимагають контакту з державними установами та їх веб-сайтами — це стосується і шкіл.

Profil zaufany можна отримати через банк, коли людина піде відкривати рахунок, або ж у Центрі обслуговування мешканців уряду міста.

Волонтери завжди готові надати інформаційну допомогу українцям у випадках, якщо ті матимуть складнощі з реєстрацією Profil zaufany.

Документи для школи

Щоб влаштувати дитину до школи, потрібні:

паспорт (якщо є);

свідоцтво про народження дитини, перекладене польською мовою присяжним перекладачем через https://tlumacz-in.pl/ua/ із печаткою. Знайти присяжного перекладача вам можуть допомогти волонтер або ж можна знайти його за запитом Tłumacz przysięgły в Google. Вартість послуги — 400–700 грн.

договір на проживання або довідка Умова оказіональна, у якій буде вказано адресу, де тимчасово проживає родина.

дані про успішність дитини. Звісно, у вас може не бути на руках документа з оцінками, але ви можете зв’язатись з учителем онлайн та попросити написати коротеньку характеристику для дитини. Її також треба буде перекласти польською мовою.

Звернутися до школи

Школу можна обрати будь-яку. Але краще, якщо це буде недалеко від дому. Секретаріат школи прийме у вас документи та відповість на всі запитання.

Можна, і навіть краще, подати документи онлайн. Потрібно відкрити сайт школи, зайти в розділ Контакти та написати офіційного листа на їхню електронну адресу, прикріпивши фотографії всіх документів.

Чекайте на відповідь. Звернення на мейл дає гарантію, що вам не відмовлять пустослівно — мовляв, немає місць. У Польщі із цим дуже суворо, адже якщо школа надасть неправдиву інформацію і це задокументовано в листуванні — у закладу будуть проблеми.

Адаптація у польській школі

Якщо ваша дитина навчалась у 5-му класі, її мають прийняти до 5-го класу.

У кожній школі працюватимуть адаптивні вчителі. Ними можуть бути навіть студенти, які знають і польську, й українську. Вони приходитимуть до дітей і допомагатимуть перекладати матеріали, готуватися до наступних уроків.

Польські школи — інклюзивні, тож радо прийматимуть до класів і дітей з інвалідністю. Проблем з оформленням не виникне.

Харчування у школі не безкоштовне. Воно організоване за кейтеринговою системою — кур’єри привозять теплу їжу на потрібну кількість осіб. Обід у середньому коштує 10–15 злотих.

У польській системі освіти з 1-го по 8-й клас — базова школа. Після цього дитина може або йти в технікум, або продовжити навчання в ліцеї протягом чотирьох наступних років.

Український учень випускного класу в польській школі може бути зарахований до передостаннього, третього класу в ліцеї.

Історія киянки

Українка Валентина Луніна, яка приїхала до Польщі з 11-річним сином ще у лютому, влаштувала його до польської школи неподалік Кракова іще до того, як отримала PESEL. Вона прийшла до школи у супроводі людей, у яких оселилася. Ті представили її директорові та були перекладачами у розмові.

– Складнощів із влаштуванням сина у мене не було, – сказала Валентина. – З нами прийшло ще кілька людей з Києва. Ми написали заяви, й у всіх прийняли документи.

Для цього потрібний стандартний пакет документів: свідоцтво про народження, паспорт когось із батьків, документ про успішність.

Після отримання PESEL Валентина просто відправила його електронною поштою на адресу школи, доповнивши пакет необхідних у школі документів.

Дітей у школі прийняли добре. Їх всіляко підтримують, видали канцтовари, безкоштовно годують щодня. Маленьким українцям влаштовують екскурсії.

Для дітей організували інтеграційні групи за принципом груп продовженого дня, де вони, перебуваючи у мовному середовищі без батьків, навчаються спілкуватися польською.

– У школі навчання ведеться польською мовою, але для наших дітей роблять роздрукування завдань з математики українською, – розповіла Валентина. – Коли дізналися, що син захоплюється футболом, йому подарували форму та бутси.

Останнім часом через дуже велику кількість українських дітей у школах почали відкривати українські класи, де викладають усі предмети українською та навіть пропонують тим, хто спочатку був змушений йти до польської школи, переходити до таких класів.

Тож діти, які перебувають у Польщі, мають можливість отримувати знання в повному обсязі. Окрім того, вони вивчають польську мову, польську історію, знайомляться з літературою та мистецтвом сусідньої країни, яка дала їм дах над головою та вберегла від війни.