Тиснуть на мирне населення та знищують інфраструктуру: Синєгубов про ситуацію в Харківській області

Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати громадську інфраструктуру.
Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
– За добу ворог завдав 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів, – написав Синєгубов.
Він також зазначив, що Збройні сили РФ обстрілюють і населені пункти області. Внаслідок артилерійського обстрілу в тимчасово окупованій Балаклії загинули троє людей, багато будинків зруйновано.
Крім того, вночі росіяни завдали ракетного удару по Лозовій, на щастя, постраждалих немає.
Синєгубов нагадав, що в Лозовій та Барвінковому влада закликає евакуювати населення.
– Вже вдалося виїхати 15 тис. громадян, – повідомив Синєгубов.
За словами голови, зараз окупанти концентрують свої сили на східному напрямку від Харкова.
– Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янському напрямках, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні сили завжди готові до оборони і тримають позиції! – наголосив Синєгубов.