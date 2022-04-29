Тиснуть на мирне населення та знищують інфраструктуру: Синєгубов про ситуацію в Харківській області

Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати громадську інфраструктуру.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

– За добу ворог завдав 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів, – написав Синєгубов.

Він також зазначив, що Збройні сили РФ обстрілюють і населені пункти області. Внаслідок артилерійського обстрілу в тимчасово окупованій Балаклії загинули троє людей, багато будинків зруйновано.

Крім того, вночі росіяни завдали ракетного удару по Лозовій, на щастя, постраждалих немає.

Синєгубов нагадав, що в Лозовій та Барвінковому влада закликає евакуювати населення.

– Вже вдалося виїхати 15 тис. громадян, – повідомив Синєгубов.

За словами голови, зараз окупанти концентрують свої сили на східному напрямку від Харкова.

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