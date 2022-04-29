Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 65 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

В Одесі запровадять затяжну комендантську годину

Юля Захарченко редакторка стрічки
Переведення годинників на зимовий час

У місті Одеса запровадять комендантську годину на два дні. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін – тобто з 22:00 до 05:00 щодня.

Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, лише на території Одеси запроваджено затяжну комендантську годину.

Заборонено перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях, в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 65 днів. Вранці 24 лютого мирні жителі у різних містах прокинулися від потужних ворожих вибухів.

Російська Федерація напала на нашу державу, продовжуючи вбивати громадян України та руйнувати українські міста.

Related video
Читайте
Київ був і залишається головною метою ворога: Кличко закликав киян не поспішати повертатися

Джерело: Одеська ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка