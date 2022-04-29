В Одесі запровадять затяжну комендантську годину

У місті Одеса запровадять комендантську годину на два дні. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін – тобто з 22:00 до 05:00 щодня.

Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, лише на території Одеси запроваджено затяжну комендантську годину.

Заборонено перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях, в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 65 днів. Вранці 24 лютого мирні жителі у різних містах прокинулися від потужних ворожих вибухів.

Російська Федерація напала на нашу державу, продовжуючи вбивати громадян України та руйнувати українські міста.

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Джерело: Одеська ОВА