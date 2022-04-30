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Факти / Україна / Суспільство

Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
F16

Винищувач F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) – американський винищувач четвертого покоління.

Факти ICTV зібрали інформацію про його технічні характеристики та бойове озброєння.

Загалом він був розроблений 1974 року компанією General Dynamics. За своєї універсальності він досить недорогий.

Технічні характеристики F-16

  • довжина – 15,03 м;
  • висота – 5,09 м;
  • розмах крила – 9,45 м (з ракетами – 10,0 м);
  • маса з двигуном F100 – 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 – 9 017/9 466 кг;
  • максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м;
  • екіпаж – 1 особа.

Озброєння F-16

  • стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас – 511 снарядів);
  • ракети повітря-повітря – AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;
  • ракети повітря-поверхня – 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;
  • кориговані бомби – 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;
  • кориговані касетні бомби – CBU-103, CBU-104, CBU-105;
  • вільнопадаючі бомби – Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Ціна F-16

Вартість винищувача – близько $4,5 млн, залежить від комплектації.

Фото: 24 часа

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