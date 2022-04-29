Зірвані плани: Данілов про намагання РФ захопити Донецьку та Луганську області

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що окупанти намагаються захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Данілов також додав, що спроби наступу російських військ приурочені до 9 травня.

За його словами, нині в Донецькій та Луганській областях тривають важкі бої.

– Вони ж хотіли на 9 травня провести великий парад на Хрещатику у Києві. Вони вважали, що їм це вдасться ще у лютому. Але бачимо, що зараз вже закінчується квітень, а вони і близько не можуть, не те що до Хрещатика наблизитися, вони не можуть наблизитися навіть до кордонів повної території Донецької та Луганської областей, – пояснив Данілов.

У РНБО також застерегли від зайвого оптимізму – завтра-післязавтра завершення війни не буде. За словами секретаря Радбезу, українським військовим доведеться докласти ще чимало зусиль для перемоги.