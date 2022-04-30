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Факти / Україна / Суспільство

Хвалився викраденими сонячними батареями: розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною

Юля Захарченко редакторка стрічки
Хвалився викраденими сонячними батареями: розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною

Російські військові скаржаться на великі втрати особового складу та крадуть сонячні батареї, однак все ж планують здійснити новий наступ на територію України. Про це свідчить нещодавно перехоплена розмова солдата РФ, яка є у розпорядженні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, мобілізований з так званої “ДНР” Руслан розкрив найближчі плани російської армії на сході України та вкотре підтвердив репутацію загарбників як професійних мародерів. Чоловік розповів дружині, що найближчим часом планується новий наступ.

– Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки та авіація, – розповів військовий окупаційної армії.

Він зазначив, що попередні плани щодо повернення додому після декількох місяців повномасштабної війни в Україні не справдилися. Тепер чоловік очікує, що його служба орієнтовно завершиться ближче до кінця серпня чи початку вересня. Руслан похвалився дружині так званими “бойовими здобутками” – йдеться про викрадені великі сонячні батареї.

– Сьогодні одну штуку цікаву помутили. Вкрали сім сонячних батарей. Промислових та великих, – поділився окупант.

Дружина поскаржилася своєму чоловікові, що з травня роботодавець перестане виплачувати їй заробітну платню (вона вихователь дитячого садочка). За її словами, мовляв, їх і так годують та забезпечують господарськими товарами. Натомість окупант почав запевняти дружину, що незабаром все зміниться.

– Поклали багато хлопців. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. Зажерлись дуже сильно. У всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки хлопців перебили та скалічили, – поділився чоловік.

На що дружина окупанта відповіла, що через це і не хоче народжувати хлопчика, оскільки його “просто заберуть якісь тварюки”. У Міноборони вважають, що прикметна річ полягає у тому, що, попри обурення, подружжя не засуджує причину своїх проблем (війну та масові вбивства), ставлячись до цього як до “роботи”.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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