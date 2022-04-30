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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти крадуть з мелітопольського музею скіфське золото – мер Федоров

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Окупанти крадуть з мелітопольського музею скіфське золото – мер Федоров

Російські окупанти грабують Мелітопольський краєзнавчий музей. Найцінніші експонати в колекції – скіфське золото. Є загроза, що його просто вивезуть із Криму.

Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Основні експонати нашого музею – скіфське золото – на сьогодні під загрозою вивезення з Криму. Буквально сьогодні туди привезли експерта із Криму, який оцінить наше скіфське золото. Але точно впевнений, що нам вдасться зберегти золото, і після визволення Мелітополя – вдихнути нове життя у наше історичне місце – краєзнавчий музей, – зазначив мер Мелітополя.

За словами Івана Федорова, окупанти грабують і комунальні підприємства. З рахунків Тепло-Мелітополь було виведено понад 1 млн грн.

Раніше повідомлялося, що керівництво музею сховало експонати, проте окупанти їх знайшли. Йдеться про понад 1800 експонатів.

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