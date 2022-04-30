Окупанти примусово вивозять жителів Куп’янська до РФ – Міноборони

Окупанти примусово вивозять жителів Куп’янська та сусідніх населених пунктів до Росії.

Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Російські окупанти змушують жителів міста Куп’янськ Харківської області та сусідніх населених пунктів виїжджати до Російської Федерації.

– Російські окупаційні війська не припиняють протиправні дії на захоплених територіях в Харківській області. Зокрема з міста Куп’янськ і сусідніх населених пунктів в Російську Федерацію примусово вивозять населення, – заявиви Мотузяник.

Крім того, окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.