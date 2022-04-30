Данія передає Збройним силам України 25 колісних бронетранспортерів Piranha III (Піранья).

Piranha – сімейство колісних БТР, розроблених швейцарською компанією Mowag. Це одна з наймасовіших платформ бронетехніки у світі.

Piranha – це сімейство багатоцільових колісних бронемашин з колісною формулою 4×4, 6×6 та 8×8, з кулестійкими колесами, які забезпечують можливість безаварійної їзди на спущених/пробитих кулями шинах.

Модифікації Piranha:

Бронетранспортер. Призначений для транспортування особового складу мотострілкових (мотопіхотних, десантних тощо) підрозділів та їхніх матеріальних засобів до місця виконання бойового завдання.

Бойова машина піхоти. Клас броньованих бойових машин, основним призначенням яких є вогнева підтримка та транспортування особового складу відділення піхоти до місця виконання бойової задачі з можливістю десанту вести вогневий бій з машини, підвищення його мобільності та і захищеності на полі бою в умовах застосування противником ядерної зброї та для спільних дій з танками в бою.

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Бойова розвідувальна машина. Броньована машина, одним з основних завдань якої є ведення ближньої та глибокої тактичної розвідки боєм (силової розвідки). Крім того, до завдань БРМ входить несення безпосереднього, бойового, похідного та сторожового охорони військ, а також боротьба з розвідувальними та розвідувально-диверсійними групами противника.

Розвідувальна машина РХБЗ (радіаційного, хімічного, біологічного зараження). Призначена для:

проведення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки, проведення дозиметричного та хімічного контролю;

оцінки радіаційної, хімічної та біологічної обстановки;

здійснення спеціальної обробки особового складу, озброєння, техніки, знезараження ділянок місцевості та військових об’єктів тощо.

Командно-штабна машина. Призначена для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ). Спеціальний танк, клас броньованих бойових машин, основним призначенням яких є технічне обслуговування, ремонт несправних та пошкоджених або евакуація застряглих танків, броньових транспортерів, у тому числі, в умовах вогневої протидії супротивника.

Крім цього, БРЕМ може забезпечити необхідний ремонт і технічне обслуговування в польових умовах.

Броньована медична машина (БММ) — спеціально обладнана броньована техніка медичної служби збройних сил. БММ належить до категорії допоміжних машин бронетанкової техніки. Забезпечує захист поранених та хворих від куль, осколків та вражаючих факторів зброї масового ураження. Залежно від комплектації може бути призначена:

для розшуку та евакуації поранених із поля бою (санітарний транспортер);

медичним пунктом військового підрозділу (надання долікарської допомоги);

рухомої (мобільної) перев’язувальної (надання першої лікарської допомоги, кваліфікованої медичної допомоги у скороченому обсязі).

Бронемашини MOWAG Piranha перебувають на озброєнні армій понад 20 країн.

Всі машини Piranha можуть плавати, для чого оснащені двома гребними гвинтами в кормовій частині корпусу.

Piranha може використовуватися як винищувач танків та самохідний ПТРК (протитанковий ракетний комплекс).

Фірма MOWAG та її замовники встановлюють на машинах Piranha III цілий ряд гарматних та ракетних систем озброєння.

На машину можуть встановлюватися різні вежі з гарматами іноземних виробників: швейцарські Oerlikon-Bührle GAD-AOA з 20-мм гарматою, ізраїльські TCM-20 зі спареною 20-мм зенітною гарматою, французькі Hispano-Suiza з 90-м ET-90 з 90-мм гаубицею-гарматою.

Джерело: Olfi

Фото: Вікіпедія