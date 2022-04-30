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Факти / Україна / Суспільство

В межах нового обміну повернули 14 осіб, зокрема вагітну військову

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
українські військові

Відбувся черговий обмін полоненими між українською та російською сторонами. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

— Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних, – повідомила вона.

Верещук зазначила, що дня неї цей обмін особливий, адже одна з військових жінок, яку повернули з полону, на п’ятому місяці вагітності.

28 квітня відбувся сьомий обмін полоненими. Тоді з російського полону вдалося звільнити 45 наших людей, зокрема 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 поранені. Також додому повернулися 12 наших цивільних.

Шостий обмін полоненими між Україною та російською стороною відбувся 21 квітня. Тоді вдалося звільнити 19 людей, з яких 10 – військовослужбовці. Серед звільнених були й поранені громадяни.

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Джерело: Ірина Верещук

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Фото: Depositphotos

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