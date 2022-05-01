Російські загарбники викрали Микиту Горбаня з рідного села Андріївка в Київській області та вивезли у РФ.

У російському полоні він провів майже три тижні, а потім вдалося повернути його додому під час чергового обміну полоненими. Свою історію Микита розповів виданню BBC.

Росіяни катували усіх чоловіків

На початку березня Микита Горбань перебував з родичами в селі Андріївка Київської області – між Бородянкою і Макаровим. До війни він працював лаборантом в одній з київських лікарень, а після повномасштабного вторгнення ховався в сирих підвалах з батьком, дружиною, 5-річним сином та іншими родичами.

Окупанти ходили по домівках та знайшли їх притулок. Всіх чоловіків витягли з підвалу і побили. За словами Микити, людей у селі просто вбивали.

Їм зав’язали очі та під дулом пістолета вивели в поле, де почали катувати. Солдати затягували гайковий ключ навколо суглоба і повертали, поки шкіра не лопнула – у Микити залишився шрам на кісточці.

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Росіяни змусили їх роззутися, черевики заповнили водою і змусили знову надіти. Потім поклали обличчям в землю, на холоді. І так вони лежали три-чотири ночі, під дощем, на холоді. Під час перепочинку він покликав батька і виявив, що той поруч і живий.

Спочатку ногам було дуже холодно, а незабаром Микита взагалі перестав їх відчувати. Потім зовсім поруч стали падати снаряди.

– Ми довго так лежали на землі, кожен раз прощаючись з життям, – каже Микита.

Три недели в России – без пальцев домой. Рассказ насильно вывезенного украинца о российской тюрьме https://t.co/qMYZeOGMHy — bbcrussian (@bbcrussian) May 1, 2022

Всіх, хто вижив – примусово вивезли у РФ

Микита згадує, що їх підняли з землі та завантажили у вантажівки. Згодом їх заштовхали в вертольоти. За весь час чоловікам дали тарілку кашу, шматок хліба і пару сухарів.

З вертольотів їх пересадили у вантажний літак – разом з Микитою був і його батько і ще 10-12 полонених. У Росії їх відвезли в табір і розв’язали очі.

Чоловік каже, що у багатьох були рани від тортур. У батька один з пальців просто бовтався на смужці м’язів і шкіри, тому його відправили в госпіталь.

Микита ж отримав сильне обмороження пальців на ногах, вони почорніли. У госпіталі йому просушили та перебинтували пальці, але потім змусили знову взутися і через п’ять днів з табору полонених перевезли в СІЗО – в Курську.

Тоді чоловік розумів, що може позбутися ніг – він нічого не відчував, від них виходив жахливий запах. У решти справи були не краще – деякі потім втратили кінцівки цілком.

Водночас українці намагалися підтримувати один одного. А тюремники змушували їх вчити патріотичні пісні та виконувати для охоронців – гімн РФ і якась пісня про Путіна.

Микита розповів, що допити проводили тричі на день, їх били. Змушували підписувати документи про те, що з ними поводилися добре, годували та не завдавали шкоди.

Палець Микити відвалися під час огляду

Через три тижні стан чоловіка погіршився, тому його госпіталізували. Хірург сказала, що потрібна ампутація.

– На той час вони були в такому стані, що під час огляду у мене просто відвалився палець на нозі, – розповів медик.

Після операції чоловік провів у лазареті тиждень, а потім йому сказали, що його та ще кількох важко поранених відправлять додому.

Повернення додому

Микиту одразу з лікарні завантажили в літак і відправили до Сімферополя. Там всіх поранених посадили в кузов вантажівки та п’ять годин везли до місця обміну полоненими. А на місці поранених просто поклали на носилки на шосе і пішли. До них підбігли українські військові й змогли їх забрати.

Лікар зізнається, що вже не вірив у повернення додому. Микита ще не знав, що сталося з його сім’єю. Його одразу відвезли в госпіталь в Запоріжжі.

Через деякий час він зміг зв’язатися з дружиною. З’ясувалося, що вона разом з 5-річним Артемом зараз в Бельгії, в безпеці.

– П’ять хвилин ми просто плакали в трубку. Ми намагалися поговорити один з одним, але не могли. По щоках текли сльози. Я тільки почув, як вона привіталася, і не можу перевести дух, – каже Микита.

Водночас про долю батька поки що нічого не відомо. Він не повернувся в Україну разом з Микитою.

Зараз чоловік заново вчиться ходити. Зізнається, що зараз найбільше він хоче потрапити до дружини та сина.