Хакери атакують сервіси Укрзалізниці: можливі проблеми з придбанням квитків онлайн

Електронні сервіси Укразалізниці сьогодні вдень зазнали ворожих хакерських атаках, тому у пасажирів можуть виникнути проблеми з придбанням електронних квитків на потяги, попереджають у компанії.

– Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак, – йдеться в заяві Укрзалізниці.

Водночас там запевняють, що каси на вокзалах працюють у звичному режимі, а поїзди прямують за розкладом.

Напередодні, 30 квітня, Укрзалізниця поновила роботу своїх онлайн-сервісів та продаж електронних квитків після невідкладних технічних робіт.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти українцям виїхати з міст, які потрапляють під обстріли загарбників.

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Для зручності компанія створила спеціальний сайт uz-vezemo.com, на якому можна знайти інформацію про графік актуальних рейсів, покупки квитків та розклад додаткових евакуаційних поїздів.

Фото: УЗ