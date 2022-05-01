На Харківщині викрили жінку, яка поширювала інформацію про переміщення ЗСУ

У Харківській області викрили діяльність місцевої жительки, яка відправляла інформацію про розташування військ і техніки Збройних сил України. Ці відомості допомагали окупаційному режиму на території українських міст і селищ.

За даними Харківської обласної прокуратури, 58-річна жінка поширювала інформацію про рух, переміщення, розміщення військової техніки та блокпостів ЗСУ.

Жителька Харківського району передавала відомості чоловіку, який перебуває на тимчасово окупованій території військами країни-агресора РФ та співпрацює з прокремлівськими найманцями.

Фігурантці справи повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (за частиною 3 статті 114-2 чинного Кримінального кодексу).

Наразі триває досудове розслідування. 58-річна жінка може потрапити до в’язниці на термін від восьми до 12 років. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області.