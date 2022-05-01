Наливали воду у взуття і тримали на морозі: українці про тортури у полоні РФ

Серед українців, яких вдалося звільнити з російського полону під час обміну, є люди з ампутованими кінцівками, з сепсисом та тяжко поранені.

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про тортури та приниження, яким піддає РФ полонених українців.

За її словами, росіяни забирали у наших чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і змушували знову взуватися, а потім – лежати обличчям до землі на морозі по 3-4 дні.

– З обмороженими кінцівками та зав’язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО №1 – тюрми російського міста Курськ, де їм не надавалася жодна медична допомога, – наголосила вона.

Омбудсмен каже, що вже в таборах українцям підстригалися волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні. Полонених по кілька разів на день допитували, а потім били і змушували підписувати документи про те, що з ними добре поводилися.

– Тяжко хворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг окупанти вирішили обміняти. Через відсутність швидких їх везли на обмін протягом п’яти годин на вантажних залізничних платформах. Рашисти поклали поранених на шосе на ношах, де їх забрали російські солдати, – розповідає Денісова.

Вона вкотре нагадала, що, захоплюючи в заручники мирних мешканців, росіяни порушують норми Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

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30 квітня відбувся восьмий обмін полоненими між українською та російською сторонами. В Україну повернулися 14 осіб: по 7 військових та цивільних.

Одна з військових жінок, яку повернули з полону, на п’ятому місяці вагітності.

Фото: Мінреінтеграції