Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 67 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>404 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Наливали воду у взуття і тримали на морозі: українці про тортури у полоні РФ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Обмін полоненими

Серед українців, яких вдалося звільнити з російського полону під час обміну, є люди з ампутованими кінцівками, з сепсисом та тяжко поранені.

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про тортури та приниження, яким піддає РФ полонених українців.

За її словами, росіяни забирали у наших чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і змушували знову взуватися, а потім – лежати обличчям до землі на морозі по 3-4 дні.

– З обмороженими кінцівками та зав’язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО №1 – тюрми російського міста Курськ, де їм не надавалася жодна медична допомога, – наголосила вона.

Омбудсмен каже, що вже в таборах українцям підстригалися волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні. Полонених по кілька разів на день допитували, а потім били і змушували підписувати документи про те, що з ними добре поводилися.

– Тяжко хворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг окупанти вирішили обміняти. Через відсутність швидких їх везли на обмін протягом п’яти годин на вантажних залізничних платформах. Рашисти поклали поранених на шосе на ношах, де їх забрали російські солдати, – розповідає Денісова.

Вона вкотре нагадала, що, захоплюючи в заручники мирних мешканців, росіяни порушують норми Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

Related video

30 квітня відбувся восьмий обмін полоненими між українською та російською сторонами. В Україну повернулися 14 осіб: по 7 військових та цивільних.

Одна з військових жінок, яку повернули з полону, на п’ятому місяці вагітності.

Фото: Мінреінтеграції

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка