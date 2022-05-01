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Факти / Україна / Суспільство

Українці масово повертаються додому: потік на в’їзд б’є рекорди

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кордон України

За добу 30 квітня через західні кордони в Україну прибуло майже 40 тис. людей, з яких близько 36 тис. – українці. Днем раніше ця цифра становила 35 тис. тих, хто в’їхав.

За даними Держприкордонслужби, потік на в’їзд до України 30 квітня був максимальним від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас кількість тих, хто виїхав 30 квітня, залишився на рівні попереднього дня – 38 тис. громадян. 23 тис. з них перетнули кордон з Польщею, решта проїхала до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

В останній день квітня на українських кордонах оформлено понад 380 вантажівок з гуманітарною допомогою, напередодні – 250.

Загалом за добу західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 78 тис. осіб та 19 тис. транспортних засобів.

У Прикордонній службі Польщі повідомили, що з початку війни з України на територію країни в’їхало понад 3 млн осіб, у зворотному напрямку – 975 тис.

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За останніми даними ООН, із України з початку повномасштабної війни виїхало 5,46 млн осіб, із них в Польщу – 3,014 млн, Румунію та Молдову – 881,19 тис., Угорщину – 519,98 тис., Словаччину – 371,92 тис.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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