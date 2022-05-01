Венедіктова пояснила, чому складно довести факт геноциду

Генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону розповіла, як кваліфікуватимуться справи щодо геноциду українців армією РФ.

– З перших дній війни у нас відкрита справа щодо геноциду. Це стаття 442 у Кримінальному кодексі України, там є перша та друга частини. По другій частині – заклики до геноциду. Ми вже почали притягати до відповідальності. Була така книжка “Денацифікація” України, яка стала основою промови Путіна. Тобто ми можемо рухатися в цьому напрямку, – наголосила вона.

Водночас Венедіктова погоджується, що сама кваліфікація геноциду дуже складна. Вона нагадала, що на початку березня прокурор МКС заявив, що у нього є компетенція і юрисдикція щодо геноциду, проте він більш обережний в таких кваліфікаціях.

– Щодо геноциду – нам потрібен конкретний доступ до місць злочинів, щоб їх довести, – сказала генпрокурор.

Вона наголосила, що під цю статтю не підпадає насильницьке вивезення цивільного населення – це воєнний злочин, кваліфікація статті геноциду – насильницьке вивезення дітей, але це треба ще довести.