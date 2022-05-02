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Факти / Україна / Суспільство

Наживався на непридатних пластинах для бронежилетів: на Львівщині викрито шахрая

Юля Захарченко редакторка стрічки
Наживався на непридатних пластинах для бронежилетів: на Львівщині викрито шахрая

У Львівській області викрили злочинну діяльність 20-річного місцевого жителя, який продавав волонтерам непридатні пластини для бронежилетів. У такий спосіб шахрай збагатився на суму близько 140 тис. грн.

За даними Львівської обласної прокуратури, фігурант справи через соціальну мережу Instagram повідомив людям, які займаються волонтерською діяльністю та допомагають добровольчим батальйонам, що може продати їм металеві пластини з броньованої сталі.

Згідно з державними стандартами, бронежилети для військових цілей мають витримувати постріли кулі. Чоловік увійшов у довіру до волонтерів та продавав пластини, вирізані зі звичайного металу, які не придатні для користування українською армією.

Шляхом обману чоловік заволодів грошима на суму близько 140 тис. грн. А згодом 20-річного жителя Львівської області викрили та повідомили про підозру у вчиненні шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.

Наразі слідство триває – правоохоронці розв’язують питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Діяльність чоловіка викрили спільно зі слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Нацполіції України.

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Джерело: Львівська обласна прокуратура

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Фото: Львівська обласна прокуратура

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