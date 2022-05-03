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Факти / Україна / Суспільство

Обманув волонтерку на 87 тис. грн, розкаявся і повернув гроші: у Харкові судитимуть чоловіка

Юля Захарченко редакторка стрічки
Національна поліція

У Харкові судитимуть 36-річного місцевого жителя, який обманув волонтерку на 87 тис. грн. Чоловік продавав матеріали орієнтовано-стружкової плити за привабливо низькою ціною, водночас не маючи цього товару.

За даними Харківської обласної прокуратури, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні фігурант справи переїхав до міста Хмельницький. На початку квітня чоловік опублікував в інтернеті фейкове оголошення.

Чоловік хотів “продати” орієнтовано-стружкову плиту за низькою вартістю, але насправді не мав товару. На оголошення відгукнулася волонтерка із Харкова, яка допомагає місцевим жителям латати вікна за допомогою відповідних матеріалів.

Чоловік сказав, що організує доставку до Харкова. Довірившись шахраю, волонтерка перерахувала йому кошти – близько 87 тис. грн. Харків’янин розкаявся у скоєному та повернув жінці всі гроші, наголосили у прокуратурі.

До суду направили обвинувальний акт щодо 36-річного чоловіка за фактом шахрайства (за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України). Йому загрожує штраф до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 240 годин, виправними роботами до двох років або обмеженням волі до трьох років.

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Фото: Нацполіція

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