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Факти / Україна / Суспільство

У Харкові змінюється щоденна комендантська година

Юля Захарченко редакторка стрічки
годинник

Відсьогодні, 2 травня, комендантська година у Харкові щоденно розпочинатиметься о 21:00 вечора та триватиме до 6:00 ранку.

Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Увага, змінюється час комендантської години! У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом. Не покидайте домівок та намагайтеся перебувати в укриттях, – наголосив глава Харківської ОВА.

Жителів Харкова закликають не покидати своїх осель під час комендантської години та перебувати в укриттях для власної безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває майже 70 днів. За цей час Росія вбила щонайменше 219 дітей, зазначили в Офісі генерального прокурора України.

Внаслідок збройної агресії РФ постраждали 624 дитини. Лише за добу кількість поранених зросла до понад 405 неповнолітніх.

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Фото: Dreamstime

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