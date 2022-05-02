У Харкові змінюється щоденна комендантська година

Відсьогодні, 2 травня, комендантська година у Харкові щоденно розпочинатиметься о 21:00 вечора та триватиме до 6:00 ранку.

Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Увага, змінюється час комендантської години! У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом. Не покидайте домівок та намагайтеся перебувати в укриттях, – наголосив глава Харківської ОВА.

Жителів Харкова закликають не покидати своїх осель під час комендантської години та перебувати в укриттях для власної безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває майже 70 днів. За цей час Росія вбила щонайменше 219 дітей, зазначили в Офісі генерального прокурора України.

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