Вирвали нігті, зав’язали руки і розстріляли: на Київщині знайшли тіла закатованих людей

У Київській області на території села Калинівка знайшли нове захоронення двох чоловіків зі слідами катувань. Руки загиблих були зав’язаними за спиною та з вирваними нігтями, а на тілах знайшли сліди від вогнепальних поранень.

За даними Офісу генерального прокурора України, попередньо російські військові під час тимчасової окупації села на території Макарівської об’єднаної територіальної громади спочатку катували, а потім вбили двох мирних жителів.

– Під час проведення слідчих дій на території села Калинівка Макарівської ОТГ виявлено несанкціоноване захоронення двох чоловіків зі слідами катувань. Руки загиблих були із зірваними нігтями та зав’язані за спиною. На їхніх тілах виявлено вогнепальні поранення, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (за статтею 438 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування злочину триває. В Офісі генерального прокурора України наголосили, що правоохоронці продовжують документувати воєнні злочини російської армії, щоб притягнути винних до відповідальності.