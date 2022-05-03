На Одещині чоловік торгував неіснуючим бензином і товарами для військових

На Одещині поліцейські викрили 23-річного жителя Роздільної, який підозрювався у шахрайстві з продажем пального та військової амуніції.

Про це повідомляє Національна поліція.

Молодий чоловік спеціально створив сторінки у соціальних мережах, де розміщував оголошення про торгівлю дизелем, бензином, бронежилетами, касками, аптечками, формою та іншим військовим спорядженням.

Замовлення можна було здійснити за передоплатою. Але насправді товару в зловмисника не було, і, щойно знаходилися довірливі громадяни, він отримував від них на картку гроші й зникав.

Від махінацій чоловіка постраждала 32-річна одеситка, яка хотіла придбати дизпаливо, перерахувавши на картку зловмисника 5 тис. грн.

Коли жінка зрозуміла, що натрапила на шахрая, звернулася до поліції.

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Зловмисника встановили оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області й передали його слідчим територіального підрозділу поліції.

Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури правоохоронці повідомили чоловіку про підозру в шахрайстві, передбаченому частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліцейські встановлюють осіб, які стали жертвами шахрая.

За скоєне йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.