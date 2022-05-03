Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 69 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>406 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Російські окупанти взяли у полон селищного голову Чорнобаївки – Верещук

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ігор Дудар

Російські окупанти взяли в полон голову адміністрації селища Чорнобаївка Ігоря Дудара. Про це повідомила міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, про це стало відомо лише напередодні. Наразі інші подробиці не повідомляються.

Паралельно російські ЗМІ поширюють інформацію, що Дудар нібито втік на підконтрольну Україні територію.

Пропагандисти також заявляють, що у селищі піднято російський прапор.

Наприкінці квітня українська розвідка повідомляла, що росіяни масово викрадають чоловіків. Масштабні “фільтраційні заходи” рашисти проводять на тимчасово окупованих територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей.

Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Насамперед – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, а також проукраїнські активісти.

Related video

Джерело: Телеканал Дом

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка