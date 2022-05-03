Російські окупанти взяли у полон селищного голову Чорнобаївки – Верещук

Російські окупанти взяли в полон голову адміністрації селища Чорнобаївка Ігоря Дудара. Про це повідомила міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, про це стало відомо лише напередодні. Наразі інші подробиці не повідомляються.

Паралельно російські ЗМІ поширюють інформацію, що Дудар нібито втік на підконтрольну Україні територію.

Пропагандисти також заявляють, що у селищі піднято російський прапор.

Наприкінці квітня українська розвідка повідомляла, що росіяни масово викрадають чоловіків. Масштабні “фільтраційні заходи” рашисти проводять на тимчасово окупованих територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей.

Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Насамперед – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, а також проукраїнські активісти.

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Джерело: Телеканал Дом