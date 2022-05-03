Шукають “неугодні” соцмережі: окупанти на Луганщині перевіряють у людей гаджети

На окупованих територіях Луганщини “народна міліція” конфісковує мобільні телефони та інші гаджети, позбавляючи людей можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що відповідний наказ видала окупаційна влада “ЛНР”. У людей перевірятимуть телефони, планшети та інші гаджети на наявність “неугодних” соціальних мереж, а також діалогів з родичами, які мешкають поза межами “республіки”.

Речі конфіскують на 30 днів, і невідомо, чи повернуть. Людям навіть погрожують покаранням.

— Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій, – наголошує Гайдай.

Він додав, що це стосується й спілкування з рідними, які мають іншу точку зору, аніж бойовики “ЛНР” та Росії. На Луганщині люди поспіхом почали видалятися із соціальних мереж та чистити телефонні номери.

Джерело: Сергій Гайдай