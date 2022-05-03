Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 69 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>406 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Шукають “неугодні” соцмережі: окупанти на Луганщині перевіряють у людей гаджети

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
бойовик "лнр"

На окупованих територіях Луганщини “народна міліція” конфісковує мобільні телефони та інші гаджети, позбавляючи людей можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що відповідний наказ видала окупаційна влада “ЛНР”. У людей перевірятимуть телефони, планшети та інші гаджети на наявність “неугодних” соціальних мереж, а також діалогів з родичами, які мешкають поза межами “республіки”.

Фото: Сергій Гайдай

Речі конфіскують на 30 днів, і невідомо, чи повернуть. Людям навіть погрожують покаранням.

— Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій, – наголошує Гайдай.

Він додав, що це стосується й спілкування з рідними, які мають іншу точку зору, аніж бойовики “ЛНР” та Росії. На Луганщині люди поспіхом почали видалятися із соціальних мереж та чистити телефонні номери.

Читайте
Метричні книги та цивільні акти: вдалося евакуювати майже всі фонди Держархіву Луганщини

Джерело: Сергій Гайдай

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка