Спроба намацати “успіх”: як змінювалися сценарії РФ в Україні

За понад два місяці повномасштабної війни проти України Росія чи не щотижня змінювала свої плани. Спочатку вона планувала блискавично захопити всю територію України, а нині думає про те, як “легалізувати” окуповані території.

Попри те, що РФ здатна ще накоїти багато лиха на українській землі, продемонструвати значні досягнення вона не може. Факти ICTV зібрали сценарії Росії в Україні, про які повідомляли перед початком повномасштабного вторгнення та протягом гарячої фази війни.

“Пабєда” ще до війни

Наприкінці 2021 року почалося накопичення російських військ на кордоні з Україною. Незадовго після цього колективний Захід почав говорити про підготовку Росії до повномасштабної війни.

Тоді ж почали з’являтися перші подробиці про плани держави-агресора.

Мало хто вважав, що того угруповання, яке зібрала Росія на кордонах України, буде достатньо, щоб захопити всю територію нашої держави, але в тому, що воно здатне досить далеко просунутися й нанести значної шкоди Україні, ніхто не сумнівався.

У німецькому виданні Bild навіть з’явився максимальний план Кремля, який включав у себе захоплення двох третин України.

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Виключення становили б лише західні області, а Київ мав упасти в перші дні.

– Українці будуть боротися, але вони не зможуть протистояти великій атаці росіян, – заявляло тоді джерело видання.

Згідно з ним, після захоплення частини України мали створити так звану “народну раду” замість українського парламенту, яка б стала маріонетковою владою РФ у нашій державі.

У березні один із захоплених у полон російських військових розповів, що окупанти сподівалися виконати завдання протягом трьох днів після початку повномасштабної війни.

– Нам сказали, що підемо маршем маршрутом. Взяли води та їжі на три дні. Через три дні мали повернутися до табору, – сказав російський полонений під час допиту СБУ.

Непрямо про “бліцкриг” згадував і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За кілька тижнів до вторгнення він заявляв, що війна України з Білоруссю тривала б лише кілька днів. Фактично через те, що до війни доєдналася ОДКБ.

– Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати, – заявив Лукашенко.

Ці плани підтверджувалися й статтею, яка випадково вийшла на РИА Новости 26 лютого. Її швидко приховали, але оскільки вона все ж потрапила до мережі, її вдалося відновити.

Однією з її тез було те, що РФ “відновлює свою історичну повноту, зібравши великоросів, білорусів та малоросів”. Цілком імовірно, що це мало стати передумовою для відновлення якоїсь подоби Радянського Союзу.

Фактично, держава-агресор хотіла знищити українську державність та ідентичність українців. Для цього навіть готувалися спеціальні розстрільні списки, про що у лютому писало видання Foreign Policy.

Підтвердження цьому ми побачили після повномасштабного вторгнення РФ, коли було кілька замахів на життя членів вищого політично-військового керівництва країни та масові вбивства громадян.

А нещодавно ці плани росіян підтвердив і міський голова Бучі Анатолій Федорук. За його словами, окупанти складали списки осіб, яких збиралися вбити. До нього, зокрема, потрапив він та кілька місцевих депутатів.

– Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, якою адресою, і що це за людина, – сказав Федорук канадському телеканалу CBC.

Росія готувала геноцид українців і продовжує його здійснювати – це ми, на жаль, бачимо дуже чітко.

Необдумані плани Б

Не може не вселяти стриманого оптимізму те, що Росія чи не щотижня у публічному просторі “коригувала” свої плани.

Російський бліцкриг досить швидко зазнав поразки, через що змінилася і російська риторика.

Від знищення націоналістів до звільнення світу від Заходу – чого лише не казала російська пропаганда, щоб приховати свій провал.

У середині березня більшість видань світу почали писати про те, що Росія переходить до плану Б, адже їй не вдалося досягти початкових цілей.

Як саме він реалізовуватиметься, поки що не зрозуміло. Чітко видно лише одне – Путіну потрібно продемонструвати хоч якийсь “успіх” в українській кампанії.

Помітно, що російські війська намагаються окупувати якомога більше території, щоб продати це під виглядом виконання всіх поставлених цілей.

Але є одне “але”. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росія декларувала, що має допомогти “ДНР” та “ЛНР”, а після їх офіційного визнання, вимушена йти до кордонів Донецької й Луганської областей.

Нині ж більшість військових експертів констатують, що попри важкі бої на східному та південному напрямках, російські війська виснажуються і невдовзі втратять свій наступальний потенціал.

Розвідка отримала інформацію про те, що Путін може піти на найбільш необдуманий крок та оголосити масштабну мобілізацію в Росії, щоб спробувати досягти якихось цілей у війні.

– Чи Росія оголошуватиме повну мобілізацію, безумовно, залежатиме від тих бойових дій, які зараз тривають у східній операційній зоні. Тобто, якщо ворогу не вдасться досягти своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо, – пояснив спікер Міноборони Олександр Мотузяник.

Однак реальність така, що це стане лише спробою виграти час та перевести війну в затяжну фазу.

А в ній Україна матиме набагато кращі позиції, особливо враховуючи нещодавні рішення щодо передачі союзниками важкого озброєння.

– Якщо врешті-решт це переросте в тривалу війну на виснаження, Україна, здається, в цілому у більш сприятливому становищі, – пояснював старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман.

Спроби показати “успіх”

Загалом у Росії залишається не так багато сценаріїв, щоб показати успіх в Україні. Одним з них називають створення нових квазіутворень та “приєднання” їх до держави-агресора.

Чутки про так званий “референдум” на Херсонщині ходять досить давно. І хоча поки що РФ на цей крок не наважилася, це може бути єдиною можливістю продемонструвати хоч якийсь “успіх”.

Не виключають і “корейського” сценарію для України – тобто спроби розділити Україну на дві умовні частини.

– Є підстави вважати, що він (Путін, – Ред.) розглядає “корейський” сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі, – заявив наприкінці березня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Навіть попри низку провалів Росія й досі не полишає спроб прибрати законно обрану владу України, про що свідчить інформація США.

Окупанти намагаються придумати нову “конституцію” для України, згідно із якою визнаватимуть лише маріонеткове керівництво на окупованих територіях.

– Плани нового “уряду” та нової “конституції” розробляють російські чиновники і так звані сепаратисти. Це планування включає мораторій, який не дозволяє легітимним українським лідерам і тим, хто підтримує законний уряд України, займати будь-які керівні посади, – розповів посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Росія може намагатися хоч президента-втікача Віктора Януковича повернути як “легітимного” очільника України.

В такому випадку російському керівництву та військам доведеться дізнатися, якої думки про їхні дії ЗСУ. А з ухваленням ленд-лізу, є підозра, що аргументи будуть вкрай переконливими.