У Львові пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє голова Львівської міської громади Андрій Садовий.
– В частині міста перебої з електропостачанням, – написав Садовий.
Очевидці повідомляють про п’ять потужних вибухів у Львові.
У різних районах міста мешканці спостерігають дим.
За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів.
Також повідомляється про пошкодження трьох електропідстанції. Дві насосні станції взагалі без струму.
– Наразі відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії, – повідомляє Садовий.
Крім того, після обстрілу почалося масове відключення від інтернету.
Компанія Netblocks, яка веде глобальний моніторинг мережі, повідомляє, що число підключень у Львові впало до 87%.
Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій на території України.