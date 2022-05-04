У Львові пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє голова Львівської міської громади Андрій Садовий.

– В частині міста перебої з електропостачанням, – написав Садовий.

Очевидці повідомляють про п’ять потужних вибухів у Львові.

У різних районах міста мешканці спостерігають дим.

За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів.

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Також повідомляється про пошкодження трьох електропідстанції. Дві насосні станції взагалі без струму.

– Наразі відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії, – повідомляє Садовий.

Крім того, після обстрілу почалося масове відключення від інтернету.

Компанія Netblocks, яка веде глобальний моніторинг мережі, повідомляє, що число підключень у Львові впало до 87%.

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