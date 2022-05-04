Армія РФ намагається взяти під контроль Азовсталь, але успіху не має, – Генштаб ЗСУ

Російські військові не полишають спроби штурмувати завод Азовсталь у Маріуполі. Наразі триває блокування та спроби знищити українські підрозділів у цьому районі.

Про це йдеться у щоденному звіті Генштабу ЗСУ.

– В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що російські війська не мають успіху у своїх планах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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