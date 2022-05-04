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Факти / Україна / Суспільство

Дефіцит кокаїну змусив перейти на щось важче: Подоляк відреагував на слова Захарової

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дефіцит кокаїну змусив перейти на щось важче: Подоляк відреагував на слова Захарової

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на слова спікерки російського МЗС Марії Захарової. Остання заявила, що разом із бійцями полку Азов нібито воюють “ізраїльські найманці”.

Подоляк зазначив, що російські дипломати, ймовірно через брак кокаїну, змушені перейти на “щось важче”. 

— У МЗС РФ заявили, що поруч із “нацистами” Азова воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче, – написав Подоляк.

Ще до Захарової порцією абсурду блиснув й головний російський дипломат Сергій Лавров. У своєму інтерв’ю він назвав “найзапеклішими антисемітами” самих євреїв, а також порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером.

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У відповідь очільник ізраїльського МЗС Яїр Лапід назвав висловлювання свого російського колеги “непробачними та обурливими”, охарактеризувавши їх як “жахливу історичну помилку”.

Після евакуації цивільних осіб із заводу Азовсталь у Маріуполі, окупаційні війська РФ продовжили обстріл комбінату.

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За даними як української, так і російської сторін, загарбницькі війська РФ розпочали нові атаки по металургійному комбінату відразу після евакуації.

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