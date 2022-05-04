У Конотопі не буде російських агентів: мер заборонив діяльність УПЦ МП

Мер Конотопа Артем Семеніхін підписав розпорядження про заборону діяльності на території міста Української православної церкви Московського патріархату, оскільки в її храмах йде відкрита проросійська пропаганда.

– Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я вирішив заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ, – пояснив очільник міста.

У розпорядженні Семеніхіна вказано, що УПЦ МП несе загрозу національній безпеці України. Він керується статтею 42 закону Про місцеве самоврядування в Україні та законом Про правовий режим воєнного стану.

Документ спрямований на консолідацію українського суспільства, недопущення розколу Конотопської громади на релігійному підґрунті, антиукраїнській діяльності, спекуляцій на віруваннях мешканців, враховуючи відкриту проросійську пропаганду в храмах УПЦ, яка підпорядковується патріарху Московському Кирилу.

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